Stadträte erteilen erste Baugenehmigungen für Egerviertel in Nördlingen

Plus Es handelt sich um die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude auf dem Areal. Wieder kommt das Thema Parkplatznot auf. Denn eine Behörde sieht keinen Bedarf für Parkplätze.

Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hat am Dienstagabend die ersten Baugenehmigungen im Zusammenhang mit dem Wohnprojekt "Egerviertel" ausgesprochen. Es handelt sich dabei um die Sanierung mehrerer denkmalgeschützter Gebäude auf dem Gesamtareal, die der Investor samt Nutzungsänderung beantragt hat.