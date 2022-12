Nördlingen

17:30 Uhr

Stadträtin sagt: Grillplatz-Alternative sei "kläglich gescheitert"

Plus Jugendliche nehmen das Gutschein-Angebot der Stadt Nördlingen für den Grillplatz kaum wahr, nun soll es gestrichen werden. Doch eine Stadträtin fordert neue Diskussionen.

Von Jan-Luc Treumann

Jugendliche haben in Nördlingen nur begrenzte Möglichkeiten, sich zu treffen. Deswegen hatte die Junge Union vor einem Jahr einen Grillplatz in der Stadt gefordert. Doch Bedenken kamen auf, es könnte Lärm geben und Müll, den niemand aufräumt. Daher hatte die Stadt Nördlingen eine Alternative vorgeschlagen: Der Grillplatz im Jufa-Garten könne gemietet werden, die Kosten in Höhe von 50 Euro werden mit einem 25-Euro-Gutschein subventioniert. Doch das Experiment kann wohl als gescheitert angesehen werden: Vier Mal wurde in diesem Jahr der Grillplatz gebucht, schilderte Oberbürgermeister David Wittner in der letzten Stadtratssitzung des Jahres. Doch am Konzept kam Kritik auf.

