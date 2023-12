Stadtrat will Big-Bike-Meet-Festival in Nördlingen nicht mehr

Plus Geht es nach dem Rat, gibt es keine Neuauflage des Biker-Treffens 2024. Eine Begründung gibt es bislang nicht. Veranstalter hat ein 18-seitiges Papier erarbeitet.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben Nördlinger Stadträtinnen und Stadträte über das Big-Bike-Meet-Festival diskutiert. Das fand Ende August auf dem Flugplatz statt, tausende junge Menschen reisten mit ihren Motorrädern dafür ins Ries – aus Deutschland, Österreich oder sogar Norwegen. Laut Veranstalter handelte es sich bei dem Festival um das größte dieser Art in ganz Europa. Doch nach der Party kam Kritik auf. Geht es nach dem Nördlinger Stadtrat, gibt es 2024 keine Neuauflage des Big-Bike-Meet-Festivals.

Das wiederum teilte Oberbürgermeister David Wittner zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend im Klösterle kurz mit. Womit der Rathauschef seiner Aufgabe nachkam, Beschlüsse aus nicht-öffentlichen Sitzungen im Anschluss öffentlich zu machen. Die Entscheidung begründete Wittner nicht. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Sprecherin der Stadt Nördlingen, Christina Atalay, am Freitag lediglich mit, dass es nach dem Festival eine Besprechung mit Vertretern von Rettungsdienst und Polizei gegeben habe. Der Veranstalter habe eine Stellungnahme abgegeben und angefragt, ob sich der Stadtrat eine Neuauflage vorstellen könne. Doch das sei abgelehnt worden.