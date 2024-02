Starke Rauchentwicklung: Frau vergisst Topf auf Herd in Nördlingen

Wegen eines Missgeschicks wurde die Feuerwehr alarmiert: Es waren etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort.

Eine junge Frau hat am Montagnachmittag in Nördlingen fast einen Brand ausgelöst. Laut Polizeibericht kochte die junge Mutter aus der Voltzstraße in einem Kochtopf die Babyflaschen aus. Als sie das Haus verließ, vergaß sie den Topf vom Herd zu nehmen. In der Küche kam es kurze Zeit später zu Rauchentwicklung. Eine Nachbarin bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Es entstand kein Brand. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, durften die Bewohner wieder in die Wohnung. Die Nördlinger Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)