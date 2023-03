Nördlingen

18:00 Uhr

Start des zweiten Literaturfestivals Nordschwaben in Nördlingen

Amelie Fried (rechts) im Gespräch mit Moderatorin Franziska Emmerling. Das zweite Literaturfestival Nordschwaben wurde am Sonntag in Nördlingen offiziell eröffnet.

Plus Bestsellerautorin Amelie Fried liest in der Alten Schranne in Nördlingen. Sie weiß gut mit den kurzweilig-amüsant vorgetragenen Textpassagen umzugehen.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Das diesjährige, unlängst gestartete Nordschwäbische Literaturfestival bietet zwölf Lesungen zwischen Rain am Lech und Buttenwiesen, zwischen Dillingen, Donauwörth und Nördlingen. Zum offiziellen Auftakt kam die bekannte Autorin Amelie Fried in die Alte Schranne in Nördlingen. Im Rahmen einer Matinee und im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft wurde Amelie Fried zunächst von der Dritten Bürgermeisterin der Stadt, Gudrun Gebert-Löfflad, begrüßt, die sich auch gleich als Fan der Autorin outete, bevor Bezirkstagspräsident Martin Sailer in seiner Funktion als Vorsitzender der Trägerin des Festivals, der Schwabenakademie Irsee, seinerseits Autorin und Gäste willkommen hieß. "Lesen ist Fernsehen im Kopf", sagte er. Eine treffende Redewendung, die sich durch den kurzweiligen Vormittag zog. Amelie Fried ließ sich darüber hinaus im Gespräch mit Franziska Emmerling viel Persönliches entlocken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen