Nördlingen

vor 54 Min.

Statt mit dem Go Ahead-Zug mit dem Bus: Behinderungen auf der Riesbahn

Plus Zwischen Nördlingen und Aalen wird gebaut, deshalb müssen sich Pendler auf einen Schienenersatzverkehr einstellen. Ein Gehweg droht abzurutschen.

Es läuft nicht rund - doch dieses Mal liegt es nicht am Unternehmen Go Ahead, das mit seinen blauen Zügen auf der Strecke zwischen Donauwörth und Aalen verkehrt: Auf der Riesbahn kommt es für die Fahrgäste erneut zu Erschwernissen. Weil im Bereich Bopfingen an den Gleisen gebaut wird, wird dieser Streckenabschnitt zwischen Nördlingen und Aalen demnächst gesperrt.

Schienenersatzverkehr wird es von Freitag, 29. September, bis Freitag, 27. Oktober, geben - was den Einsatz von Bussen auf dieser Strecke bedeutet. Das hat Go-Ahead jetzt mitgeteilt. Grund für die Bauarbeiten ist nach Auskunft der Stadt Bopfingen der Gehweg entlang des Sandbergweges, an dem das Bahngleis unmittelbar vorbeiführ. Dieser droht auf die Schienen abzurutschen, weil er ziemlich marode ist und deshalb saniert werden muss. Für die Sicherung des Hanges ist nach Auskunft der Stadtverwaltung die Kommune zuständig, die zeitgleich mit der Bahn die Bauarbeiten beginnen will. Im Zuge der Arbeiten plant Bopfingen auch eine Kanalsanierung an dieser Stelle. Die Bahn habe ihrerseits der Stadt mitgeteilt, dass sie im Oktober an dem Streckenabschnitt arbeiten werde. Schriftlich habe man dies allerdings noch nicht, hieß es. Bis Redaktionsschluss blieb eine entsprechende Anfrage zu der Angelegenheit bei der Bahnpressestelle in Stuttgart unbeantwortet.

