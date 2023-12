Stattliches Ergebnis von drei Jahren Forschungsarbeit vorgestellt

Der Historische Verein für Nördlingen und das Ries legt sein 37. Jahrbuch vor. 26 Aufsätze sind darin zu über Orts-, Heimats- und Familiengeschichte zu finden.

Seit 1911 gibt es den Historischen Verein für Nördlingen und das Ries nun schon, das erste Jahrbuch des Vereins erschien 1912. Die seit 2005 aktuelle Vorsitzende, Museumsleiterin Andrea Kugler, stellte im Rahmen einer kleinen Veranstaltung im Nördlinger Stadtmuseum nun die 37. Ausgabe des Jahrbuches vor: „So umfangreich wie noch nie - 26 Aufsätze, mit zum Teil reichhaltiger Bebilderung; Gesamtumfang 583 Seiten; Zeitraum: 13. bis 21. Jahrhundert - das Ergebnis von drei Jahren Forschungsarbeit in Archiven, Bibliotheken und Museen.“ Damit wurde eines der Ziele des Vereins, nämlich die Herausgabe von Jahrbüchern, „in denen die an den archivalischen Quellen erarbeiteten Forschungsergebnisse der Orts-, Heimat- und Familiengeschichte, einer breiten Öffentlichkeit nicht allein in Vorträgen, Exkursionen und Besichtigungen vor Ort verständlich, sondern auch der überregionalen, universitären Geschichtsforschung zugänglich gemacht werden sollen“, eindrucksvoll erfüllt.

Dr. Wilfried Sponsel stellte die einzelnen Beiträge und vor allem deren Referenten kurz vor. Nicht ohne vorab zu erwähnen, dass „die Archäologie in diesem Jahrbuch eine wichtige Rolle spielt. Die Aufnahme einer Reihe von Beiträgen aus dem Bereich der Archäologie ist der Tatsache geschuldet, dass in den letzten Jahren bei zahlreichen Grabungen eine Reihe hochkarätiger Funde gemacht werden konnte.“

Mit 583 Seiten ist das Jahrbuch so umfangreich wie nie. Das Bild zeigt einige Mitwirkende. Foto: Peter Urban

Aufsatz über besonders gelegene Aussichtspunkte im Ries

Den Reigen der Aufsätze eröffnet Johann Friedrich Tolksdorf mit seinem Beitrag: „Stadtentwicklung und Bestattungsbrauch der Nördlinger Spitalkirche. Manfred Luff geht der Geschichte eines besonders gelegenen Aussichtspunktes im Ries nach. Xaver Hönle und Wilfried Sponsel entführen die Leser in das ehemalige Karmeliterkloster St. Salvator. Thomas Pfundner beschreibt „Die Marksäule des Philipp Apian“ den Fund eines besonderen Kleindenkmals. Alfred Hoffmann liefert einen bisher unbekannten Fall von Hexenverfolgung.

Wie spannend Einblicke in Kirchenbücher sein können, zeigt Sylvia Schramm. Andrea Kugler und Gerhard Beck beleuchten die Geschichte der Anna Elisabeth von Goldstein. „Was Wallersteiner Häuser erzählen“ schildert Hartmut Steger. Thomas Freller liefert einen gewichtigen Beitrag zum Thema Reiseberichte. Günter Grünsteudel entführt den Leser in die Welt des Adels, genauer: an den Hof zu Oettingen-Wallerstein.

Brautbriefe des Fürsten Ludwig zu Oettingen-Wallerstein

Marco Wunder erklärt „Den Zehnt im Rentamtsbezirk Nördlingen und seine Abschaffung“. Wilfried Sponsel zeigt die lyrische Ader aus den Brautbriefen des Fürsten Ludwig zu Oettingen-Wallerstein. Gerhard Beck liefert „Einige Mosaiksteine aus dem Nordostries zur Auswanderung nach Amerika“. Susanne Greiner-Fauth überschreibt ihren Beitrag mit: „Kauft kein englisches Mondamin“. Werner Eisenschinck referiert über den jüdischen Arzt Dr. David Heimann. Andrea Kuglers Beitrag trägt den Titel: „Biographien ermordeter Nördlingerinnen und Nördlinger“.

Manuela Hofmann-Scherrers geht auf Spurensuche: nach Dora Schlicht, der ersten Frau im Nördlinger Stadtrat. Paul Kling geht dem „Neubau des Stiftungskrankenhauses in den Jahren 1954 bis 1956“ nach. „Italienische Gastarbeiter – eingeladen und angekommen. Interviews mit ihnen führt Mario Borelli. Johannes Moosdiele-Hitzler gibt einen Einblick in die Geschichte der Nördlinger Stadtpolizei, Ernst Mayer berichtet „Von der Kindermusikschule der Chorgemeinschaft Nördlingen zur Rieser Musikschule“.

Alfons Dietheis Beitrag dreht sich um die „Turmbläser auf dem Daniel“. Walter Tomaschek zeichnet „Höhepunkte aus dem Leben der Kolpingsfamilie Nördlingen“ nach. Klaus Ahne beschließt mit seinem Beitrag das Jahrbuch des Jahres 2023. Er geht ein auf „Die Auflösung des Heimatverbandes Kreis Tetschen-Bodenbach e.V.“ Insgesamt Beiträge, die genauso spannend wie informativ zu lesen sind. Erhältlich ist das Buch ab sofort bei Bücher Lehmann. Preis: 20 Euro.