vor 16 Min.

Stau in Nördlingen: Haben die Menschen Verständnis für Bauernproteste?

Plus Die Proteste der Landwirte sorgten für lange Staus in der Region, unter anderem auf dem Inneren Ring in Nördlingen. Was sagen Unbeteiligte zum Protest?

Man sah sie vielleicht nicht, aber schon vor neun Uhr waren sie deutlich zu hören, die Landwirtinnen und Landwirte der Region. Vor neun Uhr schallte ein Hupkonzert nahe der Kaiserwiese in die Stadt. Teilweise bildeten sich lange Autoschlangen in Nördlingen. So mancher Autofahrer schien aber genervt vom Stau auf dem Inneren Ring und überholte Teile des Konvois auf der leeren Gegenfahrbahn. Was sagen Unbeteiligte zum Protest?

Erich Bäuerle aus Deiningen kann die Anliegen der Landwirte nachvollziehen: "Mich stört das überhaupt nicht, dass ich im Stau stehe, ich habe Verständnis dafür und habe damit gerechnet." Denn es sei ungerechtfertigt, dass die Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel wegfielen, aber das Dienstwagenprivileg weiter gelte. Ein weiterer Kritikpunkt: "Die Bauern werden mit Bürokratie zugepflastert."

