Steffen Höhn bleibt Vorsitzender der Nördlinger CSU

Bei den Neuwahlen wird der Fraktionschef im Stadtrat in seinem Posten bestätigt. Neuer Stellvertreter ist Karl Scherlin.

Steffen Höhn bleibt Ortsvorsitzender der CSU Nördlingen. Er wurde bei den turnusgemäßen Neuwahlen des Ortsverbandes im Amt bestätigt. Seine Stellvertreter bleiben Maximiliane Böckh und Udo Dreher, neu hinzu kommt Karl Scherlin.

Zu Beginn der Versammlung hatte Höhn aus der Arbeit des Verbandes berichtet. Man habe im vergangenen Jahr wieder an die Aktivität aus der "Vor-Corona-Zeit" anknüpfen können, wird der Vorsitzende in einer Pressemitteilung zitiert. Mit dem Ortstermin in der neu sanierten Turnhalle in Kleinerdlingen, der Versammlung mit Landtagsabgeordnetem Wolfgang Fackler, der Versammlung zum Hallenbad, der Friedhofs- und Brauereiführung und dem Adventskaffee war laut Höhn wieder einiges geboten. "Besonders freue ich mich, dass wir zum Jahreswechsel auch wieder ein CSU-Info Heft herausgeben und verteilen konnten, das macht schon stolz auf unsere fleißigen Mitglieder", so Höhn.

Schatzmeister der CSU ist Jörg Schwarzer

Unter Leitung von Bezirksrat Peter Schiele wurden dann der Vorstand und die Delegierten gewählt. Als Schriftführer kamen Marion Nerici und Daniel Wizinger, als Digitalbeauftragter Matthias Forster und als Schatzmeister Jörg Schwarzer zum Zug. Beisitzer im CSU-Ortsvorstand sind Franziska Baumann, Sebastian Haag, Frank Haußer, Ulrich Klieber, Jürgen Landgraf, Timo Meister, Gerhard Munk und Joachim Sigg. In ihren Impulsbeiträgen stellten Bezirkstagskandidat Peter Schiele und Listenkandidatin Maximiliane Böckh ihre Schwerpunkte für den Wahlkampf zur Bezirkstagswahl im Oktober 2023 vor.

Abschließend berichtete der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange aus Berlin. In seinem fundierten und kämpferischen Beitrag habe er aufzeigen können, dass es eben doch einen Unterschied macht, wer regiert, so die Pressemitteilung weiter. (AZ)