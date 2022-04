Nördlingen

12:00 Uhr

Stehende Ovationen für das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble

Das Nördlinger Bachtrompetenensemble in neuer Besetzung.

Plus Die Nördlinger Kirche Sankt Salvator wird 600 Jahre alt. Gefeiert wird das auch mit einem Konzert des Nördlinger Ensembles, das in neuer Besetzung auftritt.

Von Friedrich Wörlen

600 Jahre St. Salvator werden von der zugehörigen Pfarrgemeinde mit Recht als Anlass für eine eindrucksvolle Veranstaltungsreihe genommen. Das ehrwürdige Gotteshaus war am Sonntag so gut wie voll besetzt und präsentierte sich in festlichem Osterschmuck, als fünf exzellente Musiker auftraten um auf ihre Weise das Festjahr zum Glänzen zu bringen: Das „Nördlinger Bachtrompeten Ensemble“ mit den Altmeistern Armin Schneider und Rainer Hauf, sowie dem Youngster Jonas Hillenmeyer, verstärkt und ergänzt durch das Multitalent Tom Lier (Schlagwerk und Gesang) und begleitet vom musikalischen Hausherrn Klaus Ortler, bot ein exquisites Programm.

