Sinkt die Nachfrage nach Grundstücken wegen steigender Baupreise?

Plus In Kleinerdlingen will die Stadt Nördlingen 16 Bauplätze für Einfamilienhäuser verkaufen. Doch finden die angesichts steigender Zinsen und Baukosten tatsächlich Interessenten?

Von Martina Bachmann

Die Zinsen, das Material: Bauen ist in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Die Stadt Nördlingen schreibt den Bewerbern für Bauplätze mittlerweile, dass diese mit rund 650.000 Euro für ein Einfamilienhaus rechnen müssen - und dabei sind die Kosten für den Bauplatz noch gar nicht einkalkuliert. Zuletzt hat die Stadt ein Baugebiet in Kleinerdlingen ausgewiesen. Schrecken die hohen Kosten die Bauwilligen ab?

