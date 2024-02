Stimmgewaltiger und gefühlvoller Gospel im Nördlinger Klösterle

Die „Black Gospel Angels“ aus den USA treten im Rahmen ihrer Deutschland-Tournee in Nördlingen auf und verwandeln den Stadtsaal in eine Gospelkirche.

Dass Gospelgesang und -musik in Deutschland viel Zuspruch erfährt und dass sich auch in Nördlingen und Umgebung dafür ein interessiertes Publikum begeistern lässt, zeigte das jüngste Gastspiel der „Black Gospel Angels“ mit der in den USA gefeierten Gospelsängerin „Lady Rose“. Sie hatte fünf singende Engel, darunter drei Sänger und zwei Sängerinnen um sich versammelt, um den Zuhörerinnen und Zuhörern einen authentischen Eindruck von der Gospel-Musik in den Kirchen der farbigen Bevölkerung zu verschaffen.

Mit ihrer deutschlandweiten Tournee wollen sie, wie sie es in ihrem Programm äußern, mit ihren Liedern dem Publikum Hoffnung, Trost und Freude bereiten. Stimmgewaltig und gefühlvoll verwandelten sie das Klösterle in eine Gospel-Kirche, wo sie eine Band mit Keyboard, E-Bass und Schlagzeug schon recht bald auf Hochtouren brachte. Es dauerte auch gar nicht lange, bis sich auch das Publikum zum Mitmachen hinreißen ließ. Lady Rose heizte die Stimmung im Saal auf und animierte die Leute zum Mitklatschen und sogar zum Mitsingen.

Jazz, Soul, Blues und Swing erklingen im Stadtsaal Klösterle

Der erste Teil des Programms war, wie wohl auch von vielen erwartet, den Standards dieser musikalisch im Jazz, Soul, Blues und Swing verorteten Musik vorbehalten, mit Gesängen zu biblischen Texten. Es begann zum Titel der Gruppe passend mit „Angels watching over me“ und quasi ihrer Vorstellung als „God's Angels“, mit der Bitte „Stand by me“ und einem Bekenntnis der Demut. Zu den in gelbe Umhänge gekleideten Sängerinnen und Sängern passte das Spiritual mit dem Bild von Gottes Engeln, was Lady Rose mit einem überdimensionalen Fächer als golden glänzende Flügel andeutete. Der Beistand des Himmels fand in den Songs „Stand by me“ und „When Jesus say yes“ frommen Ausdruck und animierte zum „Walk over God's heaven“. An das große Vorbild aller Gospelsänger, Mahalia Jackson, erinnerte Lady Rose mit dem Lied „Walking Jerusalem“ als einem großartigen Höhepunkt, bevor die Lead-Sängerin das Publikum mit dem Ausruf „Joy“ zum Klatschen und Mitsingen bewegte, teilweise sogar mehrstimmig.

Nach diesem die Aktivität der Leute aufreizenden Teil beruhigte die Hymne „Grace Love“ über Kreuz und Grab Christi die aufgeheizte Stimmung, bevor das weltbekannte „Oh when the saints“ die Gospel-Messe beschwingt beendete.

Bekannte Gospels werden gesungen

„Kumbayah“, das weithin bekannte afrikanische Lied, eröffnete eine Reihe prominenter Gospels. „Oh, oh give Thanks“, die ein „Church Medley“ demonstrieren sollten, also eine Zusammenfassung einer Gospel-Messe: Gospels wie „Yes, Jesus loves me“, „Impossible Dreams“ drückten die Wünsche der Gläubigen aus.

Ein Medley aus „Sister Act“ mit dem „Oh happy day“ am Schluss schuf einen glänzenden Abschluss des Konzerts. Es litt einzig unter der Tatsache, dass sich die Lautstärke durch den intensiven Gebrauch der Tonanlage teilweise einem schier unerträglichen Geräuschpegel näherte, was den zuständigen Tontechnikern anzulasten wäre. Die Akteure waren teilweise von Kopfhörern geschützt. Sie machten den Eindruck, dass ihre Stimmen keiner so starken elektronischen Verstärkung bedurft hätten. Das galt auch für die drei exzellenten Musiker.