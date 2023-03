Störche basteln an ihren neuen Nestern in Nördlingen

Plus Kastanie oder Kamin: Auf ihrer Wohnungssuche sind die Störche derzeit nicht zu übersehen. Gezwungenermaßen zieht sich dieses Vorhaben manchmal in die Länge.

Mittwochmorgen in Nördlingen. Die Kirchturmglocken des Daniel haben noch nicht einmal 6 Uhr geschlagen, da ist über den Dächern schon Betrieb. Störche klappern, gleiten im Tiefflug von Giebel zu Giebel. Die Pärchen auf dem Hallgebäude und dem Tanzhaus verteidigen ihre Nester. Einige andere Tiere sind in der Stadt ebenfalls auf Wohnungssuche. In den roten Schnäbeln fliegen sie Äste auf die Dächer. Doch anders als in Oettingen, wo bereits das 36. Nest entsteht, sind die Tiere in Nördlingen äußerst wählerisch – nicht selten auch gezwungenermaßen.

Störche: Rund 1000 Euro zahlt die Stadt Nördlingen pro Nest jährlich

Freitagmorgen, wieder in Nördlingen. Auf dem Dach der Hypovereinsbank formen zwei Störche Äste zum Nest. Auch auf einem Gebäude dahinter ist ein anderes Pärchen am Werk. Zur selben Zeit sitzen zwei der großen Vögel in der Baumkrone einer Kastanie an der Grundschule Mitte. Ob die Wahl auf den großen Baum fällt? Könnte sein, immerhin nimmt das Angebot an Schornsteinen ab. Auf dem Heizungskamin auf dem evangelischen Gemeindezentrum mussten laut Dekan Gerhard Wolfermann die Zweige entfernt und ein Blechdach aufgesetzt werden, weil sonst Heizung und Warmwasserbereitung der Mitarbeiterwohnung lahmgelegt worden wäre.

Nicht überall freuen sich Stadtbewohner über die Tiere. Die Vergrämungsmethoden durch Stangen auf dem Hohen Haus neben dem Tanzhaus haben Anfang März sogar zu einem Feuerwehreinsatz auf dem Marktplatz geführt, wie Kommandant Marco Kurz berichtet. Nach einer stürmischen Nacht drohten die Stangen herunterzufallen, die den Nestbau verhindern sollen. Der Kamin wurde gesichert. Ebendieses Nest hätte Tierschützern zufolge in Form eines Ersatzbaus gut auf das Rathaus gepasst. Doch die Störche müssen sich nun anderswo einen Ort zum Brüten suchen. Es soll ersatzlos abgebaut werden.

Störche bauten auf dem evangelischen Gemeindezentrum in Nördlingen ein Nest. Doch das konnte dort nicht bleiben. Foto: Heidi Källner

Die Stadt Nördlingen hat bereits zwei Storchenhorst-Standorte auf dem Tanzhaus und dem Hallgebäude errichtet. Die Nisthilfen verursachen nicht unerhebliche Kosten, teilt die Stadt mit. So beläuft sich der Kostenaufwand für den teilweisen Abtrag des Nistmaterials zur Verkehrssicherung je Horst auf 3000 bis 5000 Euro und fällt alle drei Jahre an.

Während in Nördlingen die Horstsuche eine Herausforderung ist, wird in Oettingen derzeit schon das 36. Nest errichtet. Wie Storchenexpertin Heidi Källner schildert, errichten es die Weißstörche in einer Baumkrone im Hofgarten. 2022 war die Storchenstadt Schwabens Storchenmetropole mit 36 Nestern. Die Bemühungen der Stadt Oettingen, die Zahl der Nester auf 32 zu begrenzen, ignorierten die Riesenvögel. "Der Mensch denkt, der Storch lenkt", meinte Heidi Källner vergangenes Jahr dazu. Über den Dächern Nördlingens wird es wohl allein schon deshalb in den nächsten Tagen äußerst interessant bleiben.