Storchenschnäbel im Ostermodus

An der letzten Aktion im März hatte die Kindergruppe mit dem warmen frühlingshaften Wetter besonders viel Glück. Am Brückenplatz im Dorfzentrum wurden große und kleine Holzscheibeneier zur Dorfverschönerung individuell angemalt und verziert. Ebenso zwei lebensgroße angemalte Osterhasen schmücken den Dorfplatz an der Egerbrücke, um sich dahinter zu fotografieren und fröhliche Ostergrüße per Foto demnächst an Freunde und die Familie versenden zu können. Neben Wissenswertem rund um die Osterbräuche, gab es ein Lagerfeuer mit Stockbrot und den selbst gepressten Apfelsaft. Besonderen Dank gilt der Nördlinger Malerfirma Rauch für die gespendeten Farben, als auch der Schreinerei Heinle und dem Ehepaar Wurm für das gespendete Holz.

