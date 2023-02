Strafanzeige an der Tankstelle: Mann zahlt Öl in Nördlingen nicht

Während des Tankens bedient sich ein Mann beim Öl. Bezahlt hat er es nicht.

Ein 37-Jähriger muss mit einer Strafanzeige rechnen, weil er seine Rechnung an einer Tankstelle in Nördlingen nicht vollständig beglichen hat. Der Mann entnahm nach Polizeiangaben während des Tankens Öl aus einem Regal der Tankstelle und füllte es in sein Auto. Anschließend zahlte er den Tankvorgang, aber nicht das Öl im Wert von 28 Euro. (AZ)