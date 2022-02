Strafanzeige wegen Fahrerflucht: Passant notiert Kennzeichen

Am Dienstagnachmittag wollte in Nördlingen ein 78-Jähriger Fahrerflucht begehen. Glück für den Geschädigten: Ein Passant beobachtet den Unfall.

Ein geparktes Auto ist am Dienstagnachmittag in der Hofer Straße in Nördlingen angefahren worden. Der 78-jährige Unfallverursacher wollte sich trotz eines Schadens in Höhe von 750 Euro unbemerkt aus dem Staub machen.

Nach Angaben der Polizei beobachtete aber ein Passant den Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Verursachers. Der 78-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)