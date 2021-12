Straße in Nördlingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Eine Straße in Nördlingen wurde beschädigt, möglicher Verursacher könnte ein Lkw-Fahrer sein, vermutet die Polizei.

Ein Teil eines Gehwegs, eine sogenannte Schwarzdecke, ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 10.30 und 11.30 Uhr im Reutheweg in Nördlingen beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich laut Polizeiangaben, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zur Tatzeit sei in der Nähe ein größerer Lkw beim Beladen eines Baufahrzeugs bemerkt worden. Möglicherweise wurde hierbei der Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht, vermuten die Beamten. Weitere Zeugen mit Hinweisen sollen sich an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (AZ)