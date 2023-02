Nördlingen

Straße statt Schiene: Immer mehr Pendler kehren der Riesbahn den Rücken

Plus Selbst einst eingefleischte Eisenbahnfans sagen: So geht es nicht mehr weiter. Richtung Bopfingen müssten Lokführer aussteigen, um einen Schalter zu betätigen.

Von Verena Mörzl

Friedel Obermeyr* steht am vorderen Gleis des Nördlinger Bahnhofs und wirft einen kritischen Blick auf seine Uhr. Sie zeigt 11.37 Uhr an, als der alte, türkisfarbene Zug einfährt. 20 Minuten Verspätung. Irgendwo vermerkt ist das nicht, weder am Bahnhof noch digital. Der Grund, weshalb Friedel Obermeyr dennoch einigermaßen ruhig bleibt und sich noch nicht übermäßig um seine Anschlusszüge sorgt, liegt an seinem Zeitpuffer. Der Nördlinger kam eine Stunde früher an den Bahnhof. Sicher ist sicher. Als sich der Zug nähert, ist Friedel Obermeyr plötzlich verschwunden. Aus Richtung Unterführung kommt ein hektisches "Tschüss, ich muss los". Auch rund ein Dutzend anderer Wartenden rennt. Eine Frau schleppt mühsam ihr Fahrrad die Unterführung hinab, da der Aufzug noch "außer Betrieb ist", wie ein Schild auf der Glasscheibe mitteilt. Ohne Information an die Reisenden hat sich das Gleis geändert. Der Zug Richtung Donauwörth hält auf Gleis sieben, nicht mehr auf dem daneben liegenden Gleis vier. Der vorliegende Riesbahn-Report zeigt weitere Gründe, weshalb immer mehr Menschen offensichtlich der Riesbahn den Rücken kehren.

