Nördlingen

vor 49 Min.

Straße zum Krankenhaus gesperrt: So laufen die Arbeiten an der Brücke

Wer derzeit aus Nördlingen zum Krankenhaus will, muss eine Umleitung über Reimlingen nehmen – die eigentliche Zufahrt ist gesperrt.

Plus Die Brücke über der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen ist noch nicht fertig. Auf einer anderen wurde jetzt die Fahrbahn verengt - aus Sicherheitsgründen.

Von Martina Bachmann

Wer in diesen Tagen zum Nördlinger Krankenhaus fährt, der muss einen Umweg in Kauf nehmen. Schon seit geraumer Zeit ist die Oskar-Mayer-Straße gesperrt, weil die Brücke zum Rieser Sportpark erneuert wird. Die gute Nachricht ist, dass das Ende der Bauarbeiten absehbar ist. Die schlechte allerdings lautet: Die Bürgerinnen und Bürger brauchen noch Geduld. Und eine weitere große Brückensanierung steht an, die die Zufahrt zur Altstadt betrifft.

Michael Bauhammer leitet die Abteilung Tiefbau bei der Stadt Nördlingen und hat einen Überblick über die Baustellen in der Stadt. Die alte Brücke über der Oskar-Mayer-Straße sei schon über 40 Jahre alt und marode gewesen, sie habe ihr Lebensalter erreicht gehabt. Man baue derzeit eine neue Brücke, analog zu der über der Krankenhausstraße. Bauhammer sagt, aktuell laufe alles planmäßig, die sogenannten Widerlager seien bereits fertig. In der kommenden Woche komme die beauftragte Stahlbaufirma und werde die eigentliche Brücke daraufsetzen. Rund 750.000 Euro koste das Projekt, so Bauhammer. Vorgesehen ist, dass bis zum 20. Dezember alles fertig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

