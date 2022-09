Straßen und Kreuzungen in Nördlinger Altstadt gesperrt

In dieser Woche sind die Neubaugasse und die Hallgasse gesperrt. Danach folgen zwei Kreuzungsbereiche.

Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen in den kommenden Tagen mit Behinderungen in der Nördlinger Altstadt rechnen. Die Stadt Nördlingen saniert im Rahmen des Straßenunterhalts die Asphaltdeckschichten und erneuert die Fahrbahnmarkierungen in einigen Bereichen. Die Maßnahmen seien notwendig, da einerseits die Straßenoberflächen erhebliche Schäden aufweisen und anderseits die aufgebrachten Markierungen, die entsprechend der Straßenverkehrsordnung Verkehrszeichen darstellen, auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Kreuzungen werden gesperrt

Es ist vorgesehen, die Teilbereiche so zusammenzufassen, dass die Asphaltierungsarbeiten in den Kalenderwochen 38 und 39 ausführt werden können. Die entsprechenden Straßenzüge müssen dann vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Während der Sperrung werden die Schieberkappen und Schächte der jeweiligen Spartenträger erneuert. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis für die Sperrung der Neubaugasse und der Hallgasse vom 19. September bis längstens 23. September. Umleitungen sind ausgeschildert. Zudem werden die Kreuzungsbereiche Löpsinger Straße – Bauhofgasse und Baldinger Straße – Vordere Gerbergasse vom 26. September bis längstens 30. September gesperrt.

Die notwendigen Fahrbahnmarkierungen werden dann in den KW 40 und 41 aufgebracht. Hierzu kommt es arbeitsbedingt zu temporären stundenweisen Sperrungen. Auch außerhalb der Altstadt werden diverse Markierungsarbeiten ausgeführt. (AZ)