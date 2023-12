Nördlingen

Streit in einer ungewöhnlichen WG landet in Nördlingen vor Gericht

Plus Ein Mann lebt im Erdgeschoss, ein Paar über ihm. Sie teilen sich Küche und Bad. Es gibt immer wieder Streit über das gleiche Thema. Dann fällt eine Beleidigung.

Eine Beleidigung und zwei Körperverletzungsdelikte standen zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Nördlingen. Tatort: Eine etwas atypische WG in einer Rieser Gemeinde. Der Angeklagte wohnte im Oktober 2022 in einem Zimmer im Erdgeschoss, die einzige Zeugin zusammen mit ihrem Ehemann im ersten Stock. Küche und Bad wurden gemeinschaftlich genutzt. Wegen der Ordnung oder Unordnung in der Küche kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten, auch zu einem ganz ähnlichen Vorfall wie dem, um den es jetzt ging.

Beim ersten Mal hatte die geschädigte Mitbewohnerin ihren Strafantrag noch zurückgenommen. Aber, so ihre Ansicht, mit dem jetzt angeklagten Fehlverhalten war das Maß voll. Der Angeklagte, Jahrgang 1965, und die Zeugin, 26 Jahre alt, hatten am späten Abend des 10. Oktobers 2022 einen Disput in der Küche, weil der Erdgeschossbewohner nach dem Empfinden der bereits zu Bett gegangenen Bewohner des oberen Stockwerks in der Küche unnötigen Lärm machte. Die entsprechende Rüge der Zeugin beantwortete er mit einem Ausdruck der Missachtung, wobei er auf die Körperlichkeit und auf die soziale Situation der Zeugin Bezug nahm. Der Angeklagte räumte unter Berufung auf alkoholbedingte Erinnerungslücken ein, dass die Worte, wie von Richterin Sandra Fischer aus der Ermittlungsakte zitiert wurden, gefallen sein können. Der Tatbestand der Beleidigung war damit klar.

