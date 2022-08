Nördlingen

Streit in Nördlinger Arbeiterunterkunft endet mit Faustschlägen

Ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern in einer Unterkunft in Nördlingen endet am Samstagabend mit einer Schlägerei. Beide werden dadurch verletzt.

Nach einer Schlägerei in Nördlingen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Zwei Männer gerieten am Samstagabend in einer Arbeiterunterkunft aneinander. Sie sollen stark alkoholisiert gewesen sein, berichtet die Polizei. Der Streit endete in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Durch die gegenseitigen Faustschläge erlitten beide Kontrahenten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. (AZ)

