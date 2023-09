Streit um Brunnen: Stadt Nördlingen gibt Stellungnahme ab

Die Stadt sieht nicht, wie ein zeitlich begrenzter Pumpversuch die Belange der Gemeinde Riesbürg verletzten soll. Welche Entscheidung Nördlingen vor Gericht erwartet.

Zum Bericht unserer Redaktion, wonach die Stadt Klage gegen das Land Baden-Württemberg eingereicht habe, hat die Stadt Nördlingen am Donnerstag eine Stellungnahme abgegeben. Richtig sei, dass die Stadtwerke am 23. August 2023 beim Verwaltungsgericht Stuttgart einen Antrag auf sofortige Vollziehung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Überbohrung der bestehenden Versuchsbohrung am Standort „Alte Bürg“ mit Durchführung eines anschließenden Leistungspumpversuches über 144 Stunden gestellt haben.

Hintergrund des Antrages sei der Umstand gewesen, dass sowohl die Gemeinde Riesbürg als auch der Zweckverband Siebenbrunnen am 23. Juni 2023 Widerspruch gegen die vom Landratsamt Ostalbkreis am 22. Mai 2023 erteilte wasserrechtliche Erlaubnis eingelegt haben, wobei bis heute jegliche Begründung fehle. "Der Antrag an das Verwaltungsgericht Stuttgart auf Anordnung der sofortigen Vollziehung war insbesondere auch deswegen erforderlich, weil das Landratsamt Ostalbkreis über einen gleichlautenden Antrag der Stadt vom 14.07.2023 zum Zeitpunkt der Antragstellung an das Verwaltungsgericht (23.08.2023) nur durch telefonische Vorankündigung und noch nicht per Bescheid entschieden hatte", heißt es in der Mitteilung weiter.

Stadtwerke Nördlingen sind überzeugt, dass das Gericht die Vollziehung anordnen wird

Hinzu komme, dass nach wie vor in keiner Weise ersichtlich sei, wo konkret durch die Brunnenbohrung und den zeitlich auf 144 Stunden begrenzten Pumpversuch Belange der Gemeinde Riesbürg oder des Zweckverbandes Siebenbrunnen verletzt sein sollen. Zumal alle einschlägigen Fachgutachten bestätigen würden, dass negative Auswirkungen auf angrenzende Quellfassungen oder nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten seien.

Vielmehr seien in dem vom Landratsamt in Auftrag gegebenen LGRB-Gutachten vom 15. Dezember 2022 die Aussage enthalten, dass die von den Stadtwerken beantragte Maßnahmen „… für sinnvoll und unumgänglich gehalten werden, um längerfristige Auswirkungen der Wasserentnahme auf umliegende Nutzungen zu untersuchen…“. "Wieso sich die Gemeinde Riesbürg und der Zweckverband Siebenbrunnen den von uns beantragten Maßnahmen, die eindeutig auch ihren ureigenen Schutzinteressen dienen, entgegenstellen, ist für uns nicht nachvollziehbar.", heißt es weiter.

Kommunen müssten Wasserverbrauch aus ortsnahen Vorkommen decken

Nachdem die Rechtmäßigkeit des vom Landratsamt Ostalbkreis erteilten Erlaubnisbescheides nach der gegebenen Sachlage außer Frage stehe, sei das Interesse der Widerspruchsführer am Fortbestand der aufschiebenden Wirkung gegenüber den erheblichen wirtschaftlichen Interessen der Stadtwerke an der zügigen Durchführung der Bohrarbeiten als eindeutig nachrangig zu gewichten.

Hinzu komme das besondere öffentliche Interesse, welches aus der mit der öffentlichen Trinkwasserversorgung verbundenen Erfüllung einer überragend wichtigen Gemeinwohlaufgabe sowie aus dem gesetzlichen Gebot, den Wasserverbrauch vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken, resultiert. Die Stadtwerke seien deshalb überzeugt, dass das Verwaltungsgericht – im Gegensatz zur Entscheidung des Landratsamtes – die sofortige Vollziehung zu der bereits im Mai erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis anordnen wird. (AZ)