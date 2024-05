Streit zwischen Bewohnern: Mann schlägt und tritt Kontrahent

Ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern in Nördlingen eskaliert: Der eine geht auf den anderen los.

Zwei Bewohner einer Unterkunft An der Lach in Nördlingen sind laut Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr in einen Streit geraten. Hierbei schlug ein 33-Jähriger auf seinen 46-jährigen Kontrahenten ein, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend trat er mit dem Fuß weiter auf den am Boden liegenden Mann ein. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. (AZ)