Nördlingen

17:30 Uhr

Strenesse: Insolvenz der AG kommt nach zehn Jahren zum Abschluss

Plus 2014 begann das erste Insolvenzverfahren um die Modemarke Strenesse. Zehn Jahre und eine weitere Pleite später fällt in der Modebranche das Wort "Comeback".

Von Verena Wengert

Nicht die Kollektionen prägten zuletzt die Geschichte, sondern die Finanzlage: Gut zehn Jahre liegt es nun zurück, dass die Strenesse AG mit einstigem Sitz in Nördlingen insolvent ging. Erst im März lief das Verfahren in die letzte Phase über. Vor gut einer Woche fand mit Zustimmung des Nördlinger Amtsgerichts die Schlussverteilung der noch übrigen finanziellen Mittel statt. Während das zweite Insolvenzverfahren in der später neu gegründeten Strenesse New GmbH weiterläuft, gibt es aus der Modebranche seit Herbst überraschenderweise leise Töne über ein Comeback der einstigen Premiummarke zu hören.

Im Impressum von Strenesse wird nicht mehr die Schweizer Firma H2P AG aufgeführt, die nach der ersten Insolvenz als Investor in das einstige Modeimperium eingestiegen ist, sondern das Unternehmen Brand House Production GmbH. Das wird durch den Münchner Marcus Sayn-Wittgenstein vertreten. Gemeinsam mit dem Partner und Kreativdirektor Mirko Borsche und einem Team von rund 20 Personen plant Sayn-Wittgenstein offenbar, die Marke wiederzubeleben. Er wird in vielen Branchenmedien mit einer Stellungnahme aus einer Mitteilung zitiert: "Die Strahlkraft der Marke und die Markenbekanntheit sind nach wie vor hoch. Wir wissen, dass wir unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen antreten, aber wir haben eine Vision für die Marke, ein klares Konzept, wie wir sie zeitgemäß drehen, und wir verfügen über die entsprechende Finanzkraft." Doch nach der Ankündigung im Herbst und der Aussicht auf den Re-Launch im Januar dieses Jahres inklusive geplanter Kollektionsvorstellung im Mai, wovon bislang nichts zu sehen ist, ist es wieder ruhig geworden. Auf eine neuerliche Anfrage unserer Redaktion reagierte der neue Markeninhaber von Strenesse bislang nicht.

