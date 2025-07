Stressbewältigung und innere Stärke

Kürzlich fand im Technologie Centrum Westbayern ein aufschlussreicher Vortrag zum Thema Stressbewältigung statt. Unter dem Titel „Mit mehr Gelassenheit durch den Alltag: Stress bewältigen und innere Stärke finden“ bot Kathrin Güntert den zahlreichen Teilnehmenden wertvolle Anregungen, wie man einen gesünderen Umgang mit Stress entwickeln kann. In ihrer lebendigen und praxisorientierten Präsentation erklärte sie, wie Stress entsteht und wie unsere Gedanken und Verhaltensmuster dabei eine wesentliche Rolle spielen. Die Zuhörer:innen erhielten konkrete Hinweise, um frühe Anzeichen von Stress zu erkennen und darauf effektiv zu reagieren. Ein zentrales Thema des Vortrags war die Erkenntnis, dass Stress nicht automatisch negativ sein muss. Mit dem richtigen Umgang kann er sogar als wertvolle Energiequelle dienen, um Herausforderungen im Berufs- und Privatleben besser zu meistern. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Betonung der Notwendigkeit, langfristig eine gesunde Balance zwischen Anspannung und Erholung zu finden. Die Teilnehmenden nahmen wertvolle Impulse mit und fühlten sich bereit, ihren Alltag künftig mit mehr Gelassenheit zu meistern. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, hat die Möglichkeit, an einem vertiefenden Seminar teilzunehmen, das weitere praktische Ansätze zur Stressbewältigung vermittelt. Es findet am 9. April 2025 (9 bis 13 Uhr) im Technologie Centrum Westbayern statt. Weitere Informationen unter www.tcw-donau-ries.de

