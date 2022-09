Nördlingen

vor 37 Min.

Stromausfälle in Nördlingen treffen auch das Krankenhaus

In Nördlingen fiel am Donnerstagvormittag der Strom aus, auch das Stiftungskrankenhaus war betroffen.

Plus Gleich zweimal ist in Nördlingen am Donnerstagvormittag der Strom weg. Ein Viertel der Haushalte ist betroffen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Es gab am Donnerstag Nördlinger, die nahmen die zwei Stromausfälle im Stadtgebiet mit Humor. Das gehöre halt dazu, wenn eine Stadt ihre Vergangenheit erleben wolle, witzelte einer mit Blick auf das Historische Stadtmauerfest am Wochenende, authentisch sei das ja allemal. Manch anderer wird dagegen frustriert auf den Bildschirm gestarrt haben, wenn zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit alle Arbeit zunichte war. Betroffen von den Stromausfällen war laut einer Sprecherin der Netze ODR ein Viertel der Nördlinger Haushalte – und auch das Nördlinger Stiftungskrankenhaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen