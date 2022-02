Nördlingen

06:00 Uhr

Die Stromkosten der Stadt Nördlingen steigen drastisch

Plus Nördlingen muss in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Strom ausgeben als noch 2021. Für was die Stadt deshalb weniger Geld zur Verfügung hat, erklärt Kämmerer Kugler.

Von Martina Bachmann

158 Gebäude besitzt die Stadt Nördlingen. Darunter sind offensichtliche, wie beispielsweise das Rathaus, aber auch solche wie die Grundschulen. All diese Gebäude müssen beheizt werden und brauchen vor allem Strom. Der wiederum kostete die Stadt Nördlingen im vergangenen Jahr rund 481.000 Euro. 2022 dagegen rechnet der Chef des Liegenschaftsamtes, Karl Stempfle, damit, dass man Stromkosten für die städtischen Immobilien in Höhe von rund 850.000 Euro haben werde - was ein sattes Plus von rund 77 Prozent ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen