Nördlingen

vor 1 Min.

Sturm und Rekord-Inzidenzen: Wie einsatzbereit sind die Feuerwehren?

Die Inzidenzen im Landkreis sind so hoch wie nie, viele Menschen müssen in Quarantäne. Hat das Einfluss auf die Feuerwehr?

Plus Die Coronazahlen im Landkreis Donau-Ries sind so hoch wie nie, entsprechend viele Personen sind in Quarantäne. Wie die Feuerwehren und Rettungsdienste damit umgehen.

Der Wind pfiff Sonntagnacht über die Dächer im Ries, auch am Montag warnte der Deutsche Wetterdienst noch vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 90 Stundenkilometern. Schon in den Tagen davor waren die Auswirkungen der Sturmtiefs im Ries spürbar. Die Feuerwehr ist in diesen Zeiten in Alarmbereitschaft - aber wie wirkt sich die aktuelle Corona-Lage darauf aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen