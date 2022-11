Nördlingen

Suevit, Holz und Sichtbeton: So soll der Saunabereich im neuen Hallenbad aussehen

Weitere Details des geplanten Hallenbads im Rieser Sportpark wurden in der Bundesstube im Nördlinger Rathaus vorgestellt. Zu sehen ist der Sauna-Trakt und die große Sauna im Garten.

Plus Bei einem Pressetermin stellen die Architekten des Nördlinger Hallenbads neue Details von der Schwimmlandschaft und den vier Saunen vor. Die Planer schwärmen regelrecht.

Von Verena Mörzl

Stimmt der Nördlinger Stadtrat dem Nachtragshaushalt zu, soll Oberbürgermeister David Wittner zufolge schon bald der Spatenstich für das neue Nördlinger Hallenbad im Rieser Sportpark erfolgen. Um die Planungen erlebbar zu machen, haben die Architekten am Dienstagabend in der Bundesstube des Rathauses weitere Visualisierungen vorgestellt. Sie schwärmten regelrecht. Architekt Rainer Löhle sprach von einem Traum, weil die Stadt solch ein Grundstück in der Natur anbieten könne. "Besser kann man es sich nicht vorstellen." Man würde jedes Wetter erleben. Die vorgeführten Bilder mit Nebel über dem Weiher belegten diese Vision recht anschaulich. Es wurden deutlich mehr Details gezeigt, als bislang bekannt waren.

