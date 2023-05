Nördlingen

Surfmode und VitaminS: In diese Nördlinger Leerstände kommt frischer Wind

Plus In Nördlingen gibt es wieder einen Pop-up Laden. Der Eröffnungstermin für die neue Salatbar steht auch fest. Die Geschäfte bringen frischen Wind ins Ries.

Von Verena Mörzl

Sonne, Meer und Strand – man müsste Nördlingen gar nicht mehr verlassen, wenn die Stadt an einer Küste mit warmer Meeresbrandung liegen würde. Bekanntlich ist das nächste Meer im weiteren und vor allem bayerischen Sinn der Chiemsee und weit weg. Auf mediterranes Flair muss man dennoch nicht verzichten. Erstens gibt es kleine Cafés und schmale Gassen, die an so manche südeuropäische Stadt erinnern. Zweitens entstehen immer mal wieder Ideen, dank derer man zumindest gedanklich an den nächsten Strand befördert wird: Im Mai geschieht das durch ein Surfmode-Geschäft auf Zeit und die Salatbar VitaminS.

Sabine Hurler eröffnet die VitaminS-Salatbar in Nördlingen

Zwar steht das S nicht für Sea, also das englische Wort für Meer, und würde trefflich in die mediterrane Reihe passen, dafür aber für Sabine Hurler und ihr Konzept eines neuen Essensangebots mitten in der Altstadt. Wie berichtet, macht sie aus der ehemaligen Buchhandlung Lehmann eine Salatbar.

