SUV-Fahrer bedroht 62-Jährigen und gibt ihm eine Ohrfeige

Ein unbekannter Mann hat einen anderen in Nördlingen bedroht, geohrfeigt und beleidigt. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall.

Ein Autofahrer ist am Samstag gegen 13.30 Uhr in Nördlingen angegangen worden. Ein 62-jähriger Autofahrer fuhr auf der Herlinstraße in Richtung Kleinerdlingen. In der Straße parkte zu diesem Zeitpunkt ein weißer SUV rückwärts aus. Der 62-Jährige bemerkte dies und verringerte seine Geschwindigkeit, sodass der andere weiter ausparken und schließlich ebenfalls Richtung Kleinerdlingen weiterfahren konnte, wie die Polizei schildert. Nachdem der Fahrer kurz losgefahren war, bremste er wieder ab, setzte ein Stück zurück und hielt dann an.

Anschließend sei der unbekannte Fahrer des SUV ausgestiegen, habe sich zu dem 62-Jährigen begeben und diesen bedroht. Dann habe er ihn mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, sei wieder zu seinem Auto zurückgegangen und weggefahren. Dabei habe er dem 62-Jährigen noch den Mittelfinger gezeigt. Von dem unbekannten Autofahrer ist lediglich bekannt, dass dieser mit einem weißen SUV unterwegs war. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)