Sven Plöger warnt bei Vortrag: Langjährige Dürren könnten normal werden

Plus Der Wettermoderator Sven Plöger hält einen unterhaltsamen Vortrag in Nördlingen über das ernste Thema Klimawandel. Warum man die Gier der Menschen lenken müsse.

Dass der Klimawandel ein todernstes Thema ist, zeigte unlängst die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Die Flut war auch ein Thema des Vortrags von Wettermoderator und Diplom-Meteorologe Sven Plöger, den dieser am Freitagabend im Stadtsaal Klösterle über den Klimawandel gehalten hat.