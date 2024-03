Nördlingen

Sylvie Schenk in Nördlingen: Familiengeschichte in poetischer Präzision

Plus Im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben liest die Deutsch-Französin aus ihrem Buch "Maman" und spricht über Integration und die Frage, wo sie herkommt.

Von Peter Urban

Alle, die in der prall gefüllten Alten Schranne bei der Lesung von Rafik Schami so begeistert von dessen Erzählkunst waren, hätten sich sehr gefreut, wenn sie auch bei der Lesung der Deutsch-Französin Sylvie Schenk dabei gewesen wären. Rund fünfzig Zuhörer waren zu dieser Lesung gekommen. Sie durften einen weiteren denkwürdigen Leseabend erleben, der dem des weitaus populäreren Autors in keiner Weise nachstand.

Die Einfühlsamkeit, mit der Sylvie Schenk aus ihrem Buch „Maman“ erzählte, die wunderbaren Bilder voller liebevoller Details, die sie mit ihrem Vortrag in den Köpfen der Zuhörer hervorrief, waren eine emotionale Achterbahnfahrt und so eindringlich erzählt, dass alle im Raum gefesselt waren. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. „Worte sind flüssiges Leben“, sagte Sylvie Schenk und das galt natürlich vor allem für die Lebensgeschichte ihrer Mutter, der sich die Autorin in ihrem Buch nähert und die immer wieder die Frage aufwirft: Wer war diese Mutter wirklich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

