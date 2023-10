Nördlingen

17:30 Uhr

Symrise feiert in Nördlingen und hat "das Aroma des Erfolgs"

Plus Seit 1998 gibt es den Standort im Industriepark, seit 2003 heißt das Unternehmen Symrise. Heute zählt das es zu den wertvollsten Deutschlands.

Man könnte es als Zufall beschreiben, dass heute in Nördlingen das Werk eines DAX-Unternehmens angesiedelt ist. Zufall, weil 1874 Chemiker in der Nähe von Holzminden in Niedersachsen die Idee hatten, aus Holz Vanillin herzustellen und somit überhaupt erst die Grundlagen der Aroma-Industrie geschaffen haben. Doch dass Symrise am Standort Nördlingen im Jahr 2023 nicht nur 20-jährige Firmen-, sondern auch 25-jährige Standort-Geschichte schreiben kann, hat mit Zufall nur wenig zu tun. Der Erfolg, so begründen es Redner am Donnerstagnachmittag zu Beginn des "Symfests", hänge mit Mut, Entschlossenheit und Innovationskraft zusammen.

Mit einer Art Oktoberfest in den Firmenfarben Rot und Weiß feiern am Donnerstag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Symrise, Geschäftspartner und Wegbegleiter in einem Festzelt auf dem Firmengelände im Nördlinger Anton-Jaumann-Industriepark. Dort produziert Symrise seit 2003, wie Werkleiter Frank Ott in seinem historischen Überblick schildert. Doch die Geschichte beginne eigentlich viel früher, sagt er weiter.

