Tachometer vor Disko in Nördlingen gestohlen

Ein unbekannter Täter hat den Tachometer eines Pedelecs in Nördlingen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 5 Uhr von einem Pedelec, das bei der Diskothek in der Straße Am Reitersteg in Nördlingen abgestellt war, den Tachometer gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen, heißt es im Polizeireport. (AZ)