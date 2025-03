Tag der offenen Schule

Die Veranstaltung bot ein breites Spektrum an Einblicken in das innovative Ausbildungskonzept der Schule. So konnten Interessierte im Übungsunternehmen mitarbeiten, mit digitalen Medien lernen oder sich mit VR-Brillen auf eine virtuelle Berufsorientierung begeben. Naturwissenschaftliche Experimente mit Klimakoffern, mathematische Escape Rooms und ein Spanisch-Crashkurs standen ebenfalls auf dem Programm. Auch die sportliche Seite kam mit einem Auftritt der Cheerleader aus der 6. Klasse, Life Kinetik und kreativen Spielstationen nicht zu kurz. Zahlreiche Mach-Mit-Aktionen wie der „Tanz mit Worten" oder „Geschichte in 30 Sekunden“ spornten die Teilnehmer zu Höchstleistungen an. Mit Dosenwerfen und dem Verkauf von Hot Dogs und alkoholfreien Cocktails wurden Spenden für das Projekt „1.000 Schulen für unsere Welt" gesammelt. Da die Wirtschaftsschule nun ab der 5. Klasse beginnt, war auch das Interesse an der Übertrittsberatung sehr groß. Basierend auf den zukünftigen Anforderungen der modernen Berufs- und Arbeitswelt bietet die Wirtschaftsschule ab der 9. Jahrgangsstufe maßgeschneiderte Module an, mit denen sich die Schüler individuell nach ihren Interessen und Stärken ihr persönliches Wunschprofil zusammenstellen können. Zur Auswahl stehen Fit for Finance, E-Commerce, Gesundheit, Life Skills, Umweltökonomie, Umwelttechnik, Tourismus, Gamification oder Robotik. In Kooperation mit Unternehmen können vertiefende Einblicke in die Berufswelt gewonnen werden. Dieses innovative Konzept stieß bei den Besuchern auf großes Interesse. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten der Elternbeirat, die SMV sowie das Sekretariat zusammen mit den Mitarbeitern der Schulmensa. Das Kuchenbuffet ließ dank zahlreicher Kuchenspenden der Eltern keine Wünsche offen. Mit vielen guten Gesprächen ging ein abwechslungsreicher Tag zu Ende. Besonders beeindruckend war, dass viele ehemalige Schüler durch ihren Besuch ihre Verbundenheit mit der Wirtschaftsschule zum Ausdruck brachten.

