Tag der offenen Schule an Maria Stern

Eine beeindruckende Zahl an Viertklässlerinnen und Viertklässler zusammen mit ihren Eltern konnte die Schulleitung und alle Lehrerinnen und Lehrer der Nördlinger Realschule Maria Stern am „Tag der offenen Schule“ begrüßen. Während die Eltern nach einem schwungvollen Einstieg durch die Big Band unter Leitung von Musiklehrer Thomas Pichl in der Turnhalle über alle wichtigen Übertrittsmodalitäten informiert wurden, wurden die Kinder in kleinen Gruppen von den Lehrkräften und Tutoren durch das Schulhaus geführt. Dabei konnten sie einen Einblick in den Schulalltag bekommen, in Biologie wurde mit dem Mikroskop gearbeitet, in Physik und Chemie gab es spannende Versuche. Die Fremdsprachen Englisch und Französisch zeigten den sinnvollen Einsatz von I-pads im Unterricht. Schließlich wurde im Werkensaal gebohrt und in der Schulküche gekocht und natürlich dürfte auch genascht werden. Im Anschluss an die Schulhausführungen hatten Eltern und Kinder zusammen noch genügend Zeit entweder durch das Schulhaus zu schlendern und zum Beispiel den Schulhund zu besuchen oder gemeinsam im Computerraum kreativ zu arbeiten. In der Aula hatte der Elternbeirat Kaffee und Kuchen vorbereitet, so dass die Eltern in familiärer Atmosphäre mit den Lehrkräften und der Schulleitung ins Gespräch kommen konnten.

