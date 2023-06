Tagespflege bietet in Nördlingen mehr Betreuungsplätze

Nach dem Umzug aus Deiningen hat die Tagespflege Herbstzeit das neue Gebäude offiziell eingeweiht. Was dort geboten wird.

Die Tagespflegeeinrichtung Herbstzeit ist von Deiningen nach Nördlingen umgezogen und hat am Wochenende die neuen Räumlichkeiten in der Glashütter Straße (neben E-Center Willmann) mit einem Fest eingeweiht. Herbstzeit bietet 30 Betreuungsplätze an, für Senioren und für Menschen mit Handicap. Momentan sind noch sieben Plätze frei.

Die renovierten, hellen und neu möblierten Räume erstrecken sich auf rund 700 Quadratmeter. Die Zahl der zugelassenen Plätze richtet sich nach der verfügbaren Fläche, in Deiningen hatte die Einrichtung 240 Quadratmeter und zwölf Betreuungsplätze. Bereits im April nahm die Einrichtung den Betrieb in Nördlingen auf. Die Einrichtung verfügt über drei Fahrzeuge, mit welchen Mitarbeiter die Tagespflege-Gäste morgens zu Hause abholen und abends zurückbringen können, wie Betreiberin Jasmin Pagin-Gebele im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Das Einzugsgebiet umfasse das ganze Ries.

Tagespflege Herbstzeit bietet Therapien mit Nördlinger Praxen an

Als Therapien werden Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie von drei kooperierenden Nördlinger Praxen angeboten. Auch eine Friseurin kommt zur Haarpflege in die Einrichtung. Das Herbstzeit-Team besteht aus Pflegefachkräften, Arzthelferinnen, Pflegehelfern und Haushaltshilfen. Die Pflegegäste können an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen wie Musik- und Lesestunden, Handarbeitsangeboten und Bastelnachmittagen, Gedächtnistraining, Gymnastik und Spaziergängen. Sie können kochen und backen, zu Ostern oder Weihnachten finden Feiern statt, sie können Gesellschaftsspiele spielen, gärtnern und an Ausflügen teilnehmen. Auch eine seelsorgerische Betreuung gebe es.

Die Kosten für die Tagespflege übernehmen bei anerkannter Pflegebedürftigkeit die Kranken- und Pflegekassen im Rahmen der Gebührenvereinbarung, denn es besteht ein Versorgungsvertrag zwischen der Einrichtung und den Kranken- und Pflegekassen. Bei Bedürftigkeit könnten die Kosten auch vom Sozialamt übernommen werden. Ein Pflegegrad sei jedoch keine zwingende Voraussetzung für den Besuch der Einrichtung. Die Öffnungszeiten der Tagesbetreuung sind Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.

OB David Wittner lobt den Inklusionsgedanken

Betreiberin Jasmin Pagin-Gebele dankte bei der Einweihungsfeier am Samstag allen Personen, die zur erfolgreichen Eröffnung beitrugen, insbesondere den Tagespflegegästen, die aus Deiningen mit umgezogen sind, und deren Angehörigen. Die Einrichtung werde in Nördlingen bereits gut angenommen, so Pagin-Gebele. Oberbürgermeister David Wittner hob in seinem Grußwort die gesellschaftliche Bedeutung der Pflege hervor. Die Einrichtung sei eine „Bereicherung für unsere Stadt“. Zudem werde der Inklusionsgedanke gut umgesetzt.

Betreiberin Jasmin Pagin-Gebele ist gebürtige Nördlingerin und gelernte Fachkrankenpflegerin für Anästhesie und Intensivpflege. Sie hat mehrere Jahre im Krankenhaus gearbeitet; dabei wurde ihr bewusst, dass es für junge Menschen mit Schlaganfall oder nach einem Unfall außer einem Pflegeheim keine andere Einrichtung gebe, wie sie im Gespräch erzählt. 2015 eröffnete sie mit Unterstützung ihres Mannes in Deiningen die Herbstzeit-Tagespflege, die Vorläufer-Einrichtung, in der bereits jüngere pflegebedürftige Menschen einen Platz erhalten konnten.