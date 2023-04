Nördlingen

24.04.2023

Tagung in Nördlingen: Bayerns Friseure beraten über Krisenherde

Am Montag sprach Markus Söder auf der Mitgliederversammlung des Landesinnungsverbands des bayerischen Friseurhandwerks in Nördlingen.

Plus Nördlingen ist am Montag Treffpunkt des bayerischen Friseurhandwerks. Der Ministerpräsident macht sich selbst ein Bild von der Lage und sagt seine Unterstützung zu.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Das Kompliment kommt zwar nicht von den Friseuren, aber es steht nun verewigt im Goldenen Buch der Stadt Nördlingen, signiert von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. "Bin immer gerne da! Heute bei den Friseuren! Das passt zu der guten Frisur des OB!" Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner lacht. Immerhin hat das Kompliment einen symbolischen Wert, wenn schon keinen fachmännischen. Die Stimmung während des Besuchs des Ministerpräsidenten anlässlich der Tagung des Landesinnungsverbands des bayerischen Friseurhandwerks wirkte trotz der großen Herausforderungen in der Branche eher heiter. Nach Söders Rede diskutierten Vertreter mit Staatssekretär Roland Weigert auf dem Podium über die drängendsten Fragen und stellten Forderungen auf: mehr Mitsprache in der Politik, stärkere Kontrollen in der Schwarzarbeit und wirtschaftliche Unterstützung insbesondere für Betriebe, die Mitarbeiter beschäftigen und Azubis ausbilden.

Schwarzarbeit im Friseurhandwerk: Alle müssen das büßen

Landesinnungsmeister Christian Kaiser sagte im Stadtsaal Klösterle vor den Vertretern aus den sieben Regierungsbezirken, dass Schwarzarbeit ein lang anhaltendes Problem in der Friseurbranche sei, das während des Lockdowns noch verschärft wurde. Er forderte daher zielgerichtete Kontrollen und sagte: "Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt. Schwarzarbeiter sind Wirtschaftsbetrüger. Wir alle müssen wegen dieser Steuerhinterzieher und Sozialversicherungsbetrüger büßen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen