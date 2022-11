Tank von VW Käfer in Nördlingen entleert

Der Tank eine Autos in Nördlingen ist entleert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat laut Polizeiangaben den Tank eines roten VW Käfers im Parkhaus am Nähermemminger Weg entleert. Die Tat soll sich zwischen dem 17. und 31. Oktober ereignet haben. Weiterhin sei das Fenster der Beifahrertür beschädigt worden. Der Wert des entwendeten Benzins beträgt etwa 40 Euro. Der Schaden am Fenster wird auf rund 100 Euro beziffert. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)

