Tankbetrug in Nördlingen: Polizei bittet um Hinweise

Mehr als 35 Liter Super wurden von einem bislang unbekannten Mann in Nördlingen am Sonntag nicht bezahlt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr mehr als 35 Liter Super an einer Tankstelle in der Nürnberger Straße in Nördlingen getankt. Nach Angaben der Polizei fuhr er aber weiter, ohne den fälligen Betrag von ungefähr 80 Euro zu bezahlen. Deshalb bittet sie unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)