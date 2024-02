Nördlingen

vor 17 Min.

Tanne statt Giebel: Umzug für Storchennester in Nördlingen

Umzug von der Straße in den Garten: In Nördlingen sind Storchennester umgesiedelt worden.

Plus In der Nördlinger Innenstadt leben inzwischen viele Storchenpaare. Nicht immer ist die Standortwahl der Nester optimal.

Von Verena Wengert Artikel anhören Shape

Drei Storchennester sind in Nördlingen in den zurückliegenden Tagen abgebaut worden. Auf dem Hohen Haus gegenüber vom Rathaus wurde ein Kupferdächlein errichtet. Auf dem Eigner-Gebäude am Weinmarkt eine Wetterfahne und auch auf dem Beck'schen Gebäude, das zur Bergerstraße ausgerichtet ist, wurde das Nest entfernt. In zwei Fällen konnten die Nester an anderer Stelle in der Stadt wieder aufgebaut werden: Am Weinmarkt hieß es beispielsweise: von der Straße in den Garten. Es handelt sich um das erste Storchennest in Nördlingen, das auf einem Baum errichtet wurde.

Wie Storchenexpertin Heidi Källner schildert, habe die Firma Eigner den Umzug geplant. Mit der Hebebühne der Firma Wörle aus Reimlingen konnte der Einsatz ausgeführt werden. Auf einer Tanne im Garten hinter dem Gebäude wurde eine Nisthilfe montiert. "Zum Wohle von Menschen und Glücksbringern", schreibt Källner. Drei Jungstörche wurden auf dem Giebel 2023 flügge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen