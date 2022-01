Tasche mit 100 Gramm Marihuana bei Kontrolle gefunden

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Nördlingen Marihuanageruch in einem Auto wahrgenommen. Doch die Beamten fanden nicht nur Drogen.

Polizisten haben am Donnerstag gegen Mitternacht in der Augsburger Straße in Nördlingen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der kontrollierte Pkw war mit drei Personen besetzt. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten nach eigenen Angaben deutlich Marihuanageruch wahr und führten daraufhin eine Personenkontrolle aller Fahrzeuginsassen durch.

Ein 18-jähriger Mitfahrer habe daraufhin den Polizisten eine kleine Tasche mit circa 100 Gramm Marihuana ausgehändigt. Bei der seiner Durchsuchung sei zudem ein Teleskopschlagstock gefunden worden, der unter das Waffengesetz fällt.

Beim Fahrer des Pkw, sowie dessen Mitfahrer konnten keine Verstöße oder Straftaten festgestellt werden. Der 18-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten, teilen die Beamten mit. (AZ)