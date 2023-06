Nördlingen

Tausend Effekte in knapp über zehn Minuten beim Mess'-Feuerwerk

Das Feuerwerk zog am Donnerstag auf der Mess' die Aufmerksamkeit auf sich.

Plus Das Feuerwerk zählt zu den Höhepunkt auf der Nördlinger Mess'. Was die Zuschauer nicht sehen: Viele Arbeitsstunden stecken in der Vorbereitung. Wir waren dabei.

Von Peter Urban

Wenn der erste laute Böller den Beginn des traditionellen „Höhenfeuerwerkes“ auf der Nördlinger Mess’ ankündigt, liegen über 30 Stunden Vorbereitung hinter den drei Feuerwerksexperten Daniel, Jens und Michael, die seit dem späten Nachmittag mit den finalen Vorbereitungen für das donnerstägliche Pyro-Spektakel beschäftigt sind. Sie haben auf dem Gelände des Scharlachrennens eine mittelgroße Fläche mit rotweißem Flatterband abgesteckt, damit ein ausreichender Sicherheitsabstand für ihr Tun gewährleistet ist. Bis zu 120 Meter Steighöhe werden die Raketen, Leuchtkugeln, Fontänen und Wasserfälle am späten Abend erreichen. Choreografiert hat Jens, der Chef der drei, die sekundengenau getakteten Effekte am Computer und anschließend auf sogenannte Empfänger aufgespielt.

Bereits seit ungefähr 15 Jahren kommt bei Feuerwerken moderne Zündtechnik (Kosten allein dafür circa 20.000 Euro) zum Einsatz: Was, wann und in welcher Reihenfolge gezündet wird, passiert elektronisch. „Die Effekte hat man bei der Zusammenstellung der Choreo im Kopf“, sagt Jens, „dazu braucht es Erfahrung und ein gutes Vorstellungsvermögen.“ Die hat der geprüfte Pyrotechniker seit vielen Jahren, obwohl er mit seiner Crew das Nördlinger Feuerwerk zum ersten Mal bespielt.

