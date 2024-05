Tausende Euro Schaden verursacht und geflüchtet

Ein 86-Jähriger begutachtet den Schaden noch, den er verursacht hat. Doch dann geht er einfach weg.

Gleich zwei Fälle von Unfallfluchten meldet die Polizei in Nördlingen für die vergangenen Tage. Dabei entstand jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden.

Bereits zwischen dem vergangenen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, wurde ein Auto auf einem Hotelparkplatz am Bleichgraben angefahren. Ein unbekannter Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw einer 33-Jährigen. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro, der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Dienstag wollte ein 86 Jahre alter Autofahrer gegen 12.40 Uhr in der Salvatorgasse in eine freie Parklücke einparken. Dabei touchierte er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend parkte der Unfallverursacher korrekt ein und begutachtete dann kurz den Schaden. Danach entfernte er sich. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam der Unfallverursacher zu seinem Auto zurück. (AZ)