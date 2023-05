Taxi am Oettinger Krankenhaus angefahren: 2000 Euro Schaden

Im Ries ist es in der vergangenen Woche zu mehreren Unfallfluchten gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Montag, 1. Mai, und Samstag, 6. Mai, ist im Parkhaus am Nördlinger Bahnhof ein blaues Auto beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei soll das Auto angefahren und am Kotflügel hinten links beschädigt worden sein. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Oettingen eine weitere Unfallflucht. Laut Polizeibericht stand ein Taxi zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz am Krankenhaus in Oettingen. Zu dieser Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Taxi hinten links. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.