Nördlingen

vor 17 Min.

TC Nördlingen trauert um Karl Jeromin

Plus In Karl Jeromin hatte der Nördlinger Tennisclub jahrzehntelang einen großen Förderer. Im Alter von 89 Jahren ist das Ehrenmitglied nun gestorben.

Der Tennisclub Rot-Weiß Nördlingen trauert um sein Ehrenmitglied Karl Jeromin. Im vergangenen Jahr wurde Jeromin für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt. Seit 1972 war er nicht nur ein Mitglied, sondern stets ein Förderer und Mäzen des Sportvereins.

Bei Bedarf stellte er Geräte und sogar seinen LKW für den TCN zur Verfügung. Wenn es um Reparaturen im Clubhaus oder an der Platzanlage ging, half er bereitwillig den jeweiligen Platzwarten und technischen Leitern. Er erstellte und montierte das Geländer, das vorbei am Tennisplatz Nummer drei vom Eingang bis zum Clubhaus führt, und war auch für den Einbau diverser Geländer an den Treppenabgängen zuständig.

