Technik und Natur erleben – ‚Start frei‘ bei der FMG Nördlingen

Jeder ist schon einmal dringesessen und man sieht sie regelmäßig am Himmel ihre Bahnen ziehen – Flugzeuge. Was aber zu einem Flugzeug– gleichgültig ob Original oder Modell – gehört, warum es fliegt und wie es gesteuert wird, das konnten 20 Jugendliche am Modellflugplatz der Flugmodellgruppe Nördlingen erfahren. Im Rahmen des Sommer-Ferienprogramms durften die Teilnehmer auch einen eigenen Balsagleiter bauen und diesen im Flug erproben. Wer beim Bau auf das Gewicht achtet und bei den ersten Starts den Einfluss des Windes berücksichtigt, der macht auch die schönsten Gleitflüge. Wie spielen Technik und Natur zusammen, um gute Ergebnisse zu bekommen, das waren Erfahrungen, die die jungen Teilnehmer mit nach Hause nehmen durften. Nach ersten Flugversuchen am Simulator ging es zum Abschluss des Nachmittags aufs Flugfeld, um im Lehrer-Schüler-Betrieb ein echtes Modell zu steuern. Manch einer der Nachwuchspiloten staunte da, wie feinfühlig man die Steuerknüppel bewegen soll und wie schnell man auf die Einflüsse von Winden und Aufwinden reagieren muss, um das Modell sicher zu bewegen. Alle die keinen der begehrten Plätze ergattern konnten oder die nochmals weitere Eindrücke sammeln wollen sind herzlich eingeladen, an den Wochenenden am Modellflugplatz zwischen Löpsingen und Wallerstein vorbeizuschauen oder sich über den Baubetrieb (Donnerstag ab 18.00 Uhr) in der Jugendwerkstatt im Heckenweg zu informieren. Weitere Infos unter www.fmg-noerdlingen.de.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!