Telefonbetrüger gaukelt tödlichen Unfall vor

Mit einer neuen Masche haben Betrüger am Donnerstag versucht, Nördlingerinnen und Nördlinger um viel Geld zu betrügen.

Mehrere Menschen haben am Donnerstag in Nördlingen einen ähnlichen Anruf bekommen. Wie die Polizei berichtet, hat sich ein Mann dabei als Sohn ausgegeben: Er habe gerade einen tödlichen Unfall verursacht und müsse nun eine Kaution zahlen. Der Täter hat so versucht, an das Geld der Betroffenen zu kommen. Keiner der Betrugsversuche war laut Polizeibericht jedoch erfolgreich. Die Beamten warnen vor solchen Anrufen und bitten, immer zuerst die Polizei zu kontaktieren, bevor Zahlungen angewiesen werden. (AZ)

